Newsweek: шатдаун в США обернется катастрофой для Украины

Возможный шатдаун американского правительства повлияет не только на большинство институтов в США, но и на Украину.

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Приостановка работы американского правительства может вызвать огромные проблемы для Украины и сыграет в пользу противников США. Такое мнение выразил журнал Newsweek.

«Надвигающаяся приостановка работы американского правительства может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину», - говорится в материале издания.

Возможный шатдаун, как утверждают журналисты Newsweek, отразится практически на всех институтах Штатов и может стать настоящей катастрофой для Украины.

Ранее стало известно, что западные страны намекают Владимиру Зеленскому на свою усталость от конфликта на Украине и необходимости поставлять вооружение Киеву. Вероятность затяжного противостояния появится в случае провала контрнаступления ВСУ.