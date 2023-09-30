В США одобрили проект бюджета без финансирования Киева

Бюджет предусматривает финансирование правительства в течение 45 суток и дает шанс избежать шатдауна.

© Фото: Cliff Owen Keystone Press Agency Globallookpress

Палата представителей США поддержала проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 суток без статьи расходов на помощь Украине, сообщило РИА Новости.

Документ разработали и внесли на рассмотрение конгрессмены-республиканцы.

После обсуждения за проект проголосовали две трети членов Палаты - этого достаточно для принятия финансового документа, который позволяет правительству США избежать шатдауна, намеченного на 1 октября.

Ранее сообщалось, что финансирование Украины не вошло в проект бюджета на предстоящие 45 суток. По-мнению экспертов, лишение Киева американской финансовой помощи осложнит положение ВСУ.

Напомним, что правительство США оказалось на грани шатдуана из-за разногласий о его финансировании в Палате представителей. Президент США Джо Байдан назвал приостановку деятельности правительства неприемлемой, а эксперт Марголин пояснил, что едва ли конгрессмены допустят парализацию работы органов власти в США.