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В США не исключили отправку войск в Газу для освобождения заложников

Ирина Елагина
17:27 15.10.2023
В Белом доме считают, что участие ВС США в войне между Израилем и ХАМАС невозможно, но допускают отправку войск на Ближний Восток для освобождения заложников.
В США не исключили отправку войск в Газу для освобождения заложников
© Фото: IMAGO, Atia Darwish apaimages, Globallookpress
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ВС США не станут участвовать в войне между Израилем и ХАМАС, но в Белом доме допускают десантирование армейских подразделений на Ближний Восток для освобождения американцев, оказавшихся в заложниках у боевиков в секторе Газа.

«Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой», - приводит ТАСС слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире Fox News.

Кирби подчеркнул, что США не планирует отправлять войска для участия в палестино-израильском противостоянии.

Ранее сообщалось, что ХАМАС удерживает в секторе Газа порядка 120 заложников, в том числе граждан других государств. По данным на 14 октября, более 20 пленных были убиты или погибли в результате бомбардировок.

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