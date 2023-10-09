В стране и мире Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения ситуации в Израиле Игнат Далакян Президент США устроил барбекю для сотрудников резиденции и их семей. © Фото: Yuri Gripas, CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Джо Байден на фоне обострения ситуации в Израиле устроил вечеринку в Белом доме. Об этом сообщает пресс-пул главы американского государства. «Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул представителя администрации. Репортер передал, что поинтересовался у чиновников о происходящем, поскольку услышал на территории Белого дома музыку. Ранее Джо Байден подтвердил свою безоговорочную поддержку Израиля. Американский лидер это сделал во время второго созвона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Экспертное мнение и аналитика