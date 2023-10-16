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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк и бренди

Максим Крюков
23:23 16.10.2023
Изменение минимальной розничной цены на крепкие алкогольные напитки может произойти уже с 1 января 2024 года.
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк и бренди
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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В России могут повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк и бренди. С соответствующим предложением выступило Министерство финансов Российской Федерации.

Согласно документу, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, с 1 января 2024 года ведомство планирует увеличить минимальную розничную цену на водку объемом 0,5 литра до 299 рублей, на коньяк - до 556 рублей, на бренди - до 403 рублей, сообщает RT.

В начале октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает продажу алкогольной продукции через Интернет. Глава Минфина добавил, что есть ведомства, которые пока выступают против данной инициативы.

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, дешевое импортное вино вскоре исчезнет с российских прилавков. В беседе со «Звездой» эксперт заявил, что после увеличения ввозных пошлин в России дешевое французское или итальянское вино станет гораздо менее доступным.

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