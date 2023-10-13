Эксперт Шапкин заявил, что дешевое импортное вино исчезнет с российских прилавков

После увеличения ввозных пошлин в России дешевое французское или итальянское вино станет гораздо менее доступным.

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При увеличении ввозных пошлин в России останутся только дорогие вина, которые и сейчас продаются по высокой цене. Привычные импортные бутылки стоимостью до 500 рублей могут исчезнуть с прилавков, так как за большую стоимость их вряд ли будут покупать. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Понятно, что никто не будет низкокачественное вино по высоким ценам покупать. Наверное, останутся только дорогие вина, которые и так дорогие», - сказал Шапкин нашему телеканалу.

Эксперт спрогнозировал, что сейчас россияне могут ринуться скупать французские и итальянские бутылки, пока цены на них старые. А производителям придется изобретать что-то новое, чтобы привлечь потребителей, считает Шапкин.

Ранее стало известно, что в России до конца текущего года повысятся ввозные пошлины на вина из недружественных стран. В Минэкономразвития сообщили, что пошлины увеличатся с 12,5% до 20% и будут составлять не менее 1,5 доллара за литр.