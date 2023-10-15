Financial Times: в ХАМАС назвали условие освобождения пленных

Армия Израиля должна на некоторое время прекратить бомбардировки сектора Газа, чтобы боевики безопасно освободили пленных.

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Палестинские боевики ХАМАС готовы освободить пленных мирных жителей при одном условии: армия Израиля должна прекратить бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на свой источник.

«ХАМАС готов освободить мирных пленных, однако заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки», - цитирует Sputnik сообщение газеты.

В материале уточняется, что бомбардировки должны прекратиться на некоторое время, за которое ХАМАС сумеет безопасно освободить пленных.

Ранее стало известно, что палестинские боевики обсуждают с Россией вопросы касаемо пленных, у которых есть российское гражданство. Как сообщает телеканал Al-Jazeera, таких у ХАМАС десятки.

Кроме того, вчера стало известно, что число погибших россиян с начала обострения ближневосточного конфликта увеличилось до 16, заявили в посольстве РФ в Тель-Авиве.