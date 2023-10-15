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Haaretz: боевики ХАМАС взяли в плен 155 человек

Елизавета Егорова
21:20 15.10.2023
Израильская армия проинформировала 155 семей пленных, сообщила газета Haaretz.
Haaretz: боевики ХАМАС взяли в плен 155 человек
© Фото: Gideon Markowicz XinHua Globallookpress
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Палестинские боевики ХАМАС взяли в плен 155 человек. Об этом заявил глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«На текущий момент ЦАХАЛ проинформировал <...> семьи 155 пленных», - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Haaretz.

Ранее в ХАМАС назвали условие, при котором организация готова освободить пленных мирных жителей. Источник Financial Times заявил, что для этого необходимо на время прекратить бомбардировки сектора Газа, чтобы боевики безопасно вывели мирных жителей.

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