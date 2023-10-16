Al-Qahera al-Ihbariya: ракетный удар нанесен рядом с КПП «Рафах»

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Израильские военные нанесли удар по территории рядом с контрольно-пропускным пунктом «Рафах» на границе Египта с сектором Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, который опубликовал кадры мощного взрыва.

Отмечается, что у КПП сейчас находится множество беженцев. Они ждут, когда Каир откроет проход в Египе. Ранее появилась информация, что иностранцы смогут покинуть Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

При этом сегодня премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что на данный момент на юге сектора Газа не действует режим прекращения огня.