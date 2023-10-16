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NBC: с 16 октября иностранцы смогут покинуть Газу через КПП «Рафах»

Максим Крюков
00:24 16.10.2023
Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта начнет работать с 9 часов утра.
NBC: с 16 октября иностранцы смогут покинуть Газу через КПП «Рафах»
© Фото: Ashraf Amra ZUMAPRESS.com Globallookpress
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С 9 часов утра 16 октября у иностранных граждан появится возможность покинуть территорию Газы, пройдя через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который находится на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на представителя посольства Палестины.

Также отмечается, что в это же время в Газу будет начата доставка первой партии гуманитарной помощи.

Накануне вечером госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КПП «Рафах» вновь начнет свою работу. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон вместе с ООН, Египтом и Израилем продолжают оказывать помощь нуждающимся.

В субботу, 14 октября, газета Financial Times сообщило, что иностранные граждане не получали ни одного разрешения покинуть Газу через КПП «Рафах». По данным издания, люди близ контрольно-пропускного пункта просто перемещаются «туда и обратно».

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