Нетаньяху заявил об отсутствии режима прекращения огня в секторе Газа

Ранее было объявлено о временном режиме прекращения огня и действии пункта пропуска на границе Газы и Египта.

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На данный момент на юге сектора Газа не действует режим прекращения огня. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В настоящее время в секторе Газа не действует перемирие и нет гуманитарной помощи в обмен на вывод иностранных граждан», - приводит агентство заявление администрации израильского премьер-министра.

Представители ХАМАС также не подтвердили соблюдение режима прекращения огня в регионе.

По словам источника Reuters, ранее Израиль, Египет и США смогли договориться о введении в регионе временного, предположительно на пять часов, прекращения огня, чтобы дать возможность беженцам покинуть опасные районы сектора Газа. Также должен был действовать КПП «Рафах» на границе Газы и Египта, через него должна была быть доставлена гуманитарная помощь.