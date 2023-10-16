Политолог Михайлов объяснил, почему Израиль медлит с наземной операцией в Газе

По мнению эксперта по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, наземная операция в секторе Газа может привести к непредсказуемым последствиям.

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Постоянно звучащие заявления Израиля о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа - попытка держать ситуацию в напряжении. Велика вероятность, что ЦАХАЛ на территорию анклава не зайдет, предположил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Израиль заявил о возможности наземной операции, но она все время откладывается. Мы слышим риторику со стороны стран Ближнего Востока, которые резко критикуют Израиль, и мы видим движение откровенно антисемитских группировок. Десятки тысяч человек готовы приблизиться к границам Израиля и вступить в бой. Иран предупредил, что в случае наземной операции он может как-то ответить», - сказал Михайлов в беседе со «Звездой».

Если Израиль все же решится на проведение наземной операции в секторе Газа, то регион может «вспыхнуть», добавил эксперт.

«Потому что тогда включится "Хезболла", боевики со стороны Сирии втянутся, Иран не оставит свои слова просто так. Сейчас США предпринимают максимум усилий для деэскалации боевых столкновений, так как это грозит потерей влияния в регионе. Гегемон уже устает работать на два фронта, не получается. Эксперты заявляют, что если еще где-то конфликт возникнет, то США окончательно потеряют возможность влиять на международную обстановку», - отметил эксперт по межнациональным конфликтам.

Во многом поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас пытается умиротворить страны Ближнего Востока по отношению к Израилю, добавил Михайлов. В конечном итоге Израиль полностью зависит от США и прислушивается к их мнению, и самым разумным будет не вводить войска в сектор Газа, констатировал эксперт.