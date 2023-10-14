Армия Израиля заявила о подготовке к расширению боевой операции в Газе
Армия Израиля объявила о включении в боевую операцию в Газе наземной операции.
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Армия Израиля сообщила о подготовке к расширению операции в секторе Газа, следующим этапом станет наземная операция. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.
Ранее корреспондент «Звзеды» показал кадры передвижения колонны израильских танков в сторону Газы. Известно, что в 16:00 завершилось время, данное вчера армией Израиля жителям северной Газы на то, чтобы они переместились в южный район автономии.