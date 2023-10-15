Иран сообщил Израилю, что вмешается в конфликт при начале наземной операции в Газе

Посредством ООН Иран направил Израилю предупреждение, что готов вмешаться в конфликт, хотя не желает дальнейшей эскалации противостояния палестинцев с израильтянами.

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Иран направил Израилю послание, в котором предупредил, что вмешается в конфликт, если израильские военные продолжат операцию в секторе Газа.

Об этом сообщает RT со ссылкой на двух дипломатических источников англоязычного издания Axios. Сообщение было передано при посредничестве ООН.

«Иран направил в субботу сообщение Израилю, подчеркнув, что тот не желает дальнейшей эскалации в войне Израиля и ХАМАС. Однако ему придется вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится», - сообщило СМИ.

Ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Абдоллахиан в Катаре провел встречу с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

Они обсудили военную обстановку при обострении палестино-израильского конфликта и предотвращение преступлений» властей Израиля.