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МИД объяснил передачу ТЯО Белоруссии выравниванием стратегического дисбаланса

Ян Брацкий
10:30 16.10.2023
Комитет Госдумы РФ по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ, его могут рассмотреть в первом чтении 17 октября.
МИД объяснил передачу ТЯО Белоруссии выравниванием стратегического дисбаланса
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии выравнивают дисбаланс в стратегической сфере, возникший по инициативе США. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«В целом, учитывая нынешние обстоятельства спровоцированного Вашингтоном противостояния между нашими странами, Россия вынуждена предпринимать в стратегической сфере шаги, которые выравнивают или как минимум сглаживают имеющиеся либо вновь возникающие дисбалансы», - цитирует Ермакова РИА Новости.

Семнадцатого октября законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении рассмотрит профильный комитет Госдумы РФ, уточнил он. Соавторами документа стали все 450 депутатов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал без колебаний применить тактическое ядерное оружие в случае чьей-либо агрессии против республики. Также белорусский лидер выразил мнение, что со страной имеющей в арсенале ядерное оружие «вряд ли кому-то захочется воевать». О размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в Сочи в начале июня.

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