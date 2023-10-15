Минометчики разнесли опорник боевиков на Запорожском направлении

Российские десантники нанесли удар из миномета по пехоте украинских боевиков вблизи населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло сокрушительный удар из миномета по опорному пункту боевиков вблизи Вербового на Запорожском направлении в зоне СВО. Минобороны РФ показало кадры боевой работы наших десантников.

Разведка получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности соединения. Обнаружение противника бойцы осуществляют при помощи беспилотников. Также БПЛА помогают при корректировке огня, благодаря чему достигается высокая скорость и точность поражения целей.

Тип цели и расстояние до нее командир не просто знает, а видит. В небе завис беспилотный летательный аппарат, его камера - глаза минометного расчета. Командир видит картинку в режиме реального времени.

Артиллеристы-десантники ведут огонь на подавление огневых позиций противника и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 7 тысяч метров. Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения и безопасность личного состава минометного подразделения.

82-мм минометы предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники боевиков. Для приведения миномета к бою расчету достаточно несколько минут. После этого бойцы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте.

Ранее российские РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган» обрушили удар на украинских боевиков. Бойцы рассказали, что называют себя кочевниками, поскольку их расчетам нужно постоянно менять позиции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.