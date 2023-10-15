Расчеты Д-20 разбили замаскированные позиции врага на Херсонском направлении

Противник был обнаружен при попытке активного перемещения, и наши артиллеристы выполнили точные выстрелы по его позициям.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр». На видео наши военнослужащие уничтожают артиллерию и замаскированные позиции украинских боевиков на Херсонском направлении.

Националисты были обнаружены при попытке ротации личного состава и активного перемещения. На опубликованном видео наши артиллеристы за считанные минуты наводят орудие на цель и выполняют несколько точных выстрелов по выявленным позициям врага.

Корректировка огня велась расчетами БПЛА в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника максимально эффективно и лишить его возможности восполнить боевые потери.

В ходе контрбатарейной борьбы расчеты Д-20 разрушают оборонительные сооружения противника, подавляют пункты управления, уничтожают вооружение и военную технику. Гаубицы способны выпускать до пяти выстрелов в минуту, их дальность стрельбы при полном заряде составляет более 17 километров.

Ранее Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинский танк на Запорожском направлении. Техника неприятеля была поражена управляемой ракетой.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.