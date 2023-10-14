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Financial Times: иностранным гражданам не разрешают покидать Газу через КПП «Рафах»

Никита Черненко
18:47 14.10.2023
Через КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа ни один иностранный гражданин на данный момент так и не смог покинуть территорию Газы.
Financial Times: иностранным гражданам не разрешают покидать Газу через КПП «Рафах»
© Фото: IMAGO, Ahmed Tawfeq apaimages, Globallookpress
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Иностранным гражданам пока не выдали ни одного разрешения покинуть Газу через КПП «Рафах». Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

В издании отметили, что люди близ КПП просто перемещаются «Туда и обратно». Ранее уже поступало сообщение о том, что египетские пограничники запретили гражданам США покинуть Газу через КПП «Рафах».

«Ни одному иностранному гражданину до сих пор не разрешили уехать», - написало Financial Times.

Службы безопасности Египта приняли решение не открывать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из сектора Газа. В то же время Египет просит США выступить гарантом безопасности для гуманитарной помощи страны, которая будет направлена в сектор Газа.

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