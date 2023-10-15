Блинкен сообщил об открытии КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

Энтони Блинкен заявил, что США вместе с ООН, Египтом и Израилем продолжают оказывать помощь нуждающимся.

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Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа вновь откроется, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа будет вновь открыт», - приводит ТАСС слова Блинкена со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Госсекретарь добавил, что Америка совместно с ООН, Египтом и Израилем помогает сейчас тем, кто в этом нуждается.

Ранее стало известно, что иностранным гражданам нельзя покинуть эксклав через КПП «Рафах». Согласно данным издания Financial Times, ни одному приезжему не дали на это разрешения.