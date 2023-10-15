Бомбардировка аэропорта Алеппо со стороны Израиля попала на видео

Сирийский аэропорт Алеппо в результате бомбардировки Израилем вышел их строя.

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В результате атаки Израиля международный сирийский аэропорт Алеппо, восстановленный накануне после предыдущей атаки 12 октября, снова вышел из строя. Об этом сообщили в Минобороны Сирии.

Тель-Авив назвал обстрел Алеппо «ответом на сирийскую атаку в район Голанских высот». По данным Дамаска, удар по аэропорту был нанесен со стороны Средиземного моря примерно в 23:35.

Как сообщал ливанский телеканал «Аль-Маядин» ночью, из строя выведены взлетно-посадочная полоса - снаряды прилетели в двух местах.

Ранее в российском МИД назвали грубым нарушением суверенитета Сирии израильские удары по аэропорту Дамаска. В ведомстве считают, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта повреждение двух сирийских аэропортов чревато опасными последствия для всего Ближнего Востока.