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Около аэропорта Алеппо прогремели взрывы

Марина Крижановская
00:50 15.10.2023
Очевидец сообщил о сильных взрывах в сирийском аэропорту в Алеппо.
Около аэропорта Алеппо прогремели взрывы
© Фото: Juma Mohammad Keystone Press Agency Globallookpress
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Около сирийского аэропорта в городе Алеппо прозвучали взрывы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сведения очевидца.

«Сильные взрывы раздаются у международного аэропорта Алеппо», - рассказал он с места событий.

По информации ливанского телеканала «Аль-Маядин», удары наносит израильская авиация. Глава сирийской гражданской авиации сообщил, что не работает взлетно-посадочная полоса после удара по ней в двух местах израильтянами.

Прежде российский МИД назвал грубым нарушением суверенитета Сирии израильские удары по аэропорту Дамаска.

В официальном заявлении МИД РФ сказано, что повреждение двух международных аэропортов в Сирии чревато опасными последствиями для всего Ближнего Востока, особенно на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем.

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