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МИД РФ назвал грубым нарушением суверенитета удары Израиля по аэропорту Дамаска

Ирина Елагина
21:35 12.10.2023
В российском МИД отметили, что удары израильской армии по Сирии могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона.
МИД РФ назвал грубым нарушением суверенитета удары Израиля по аэропорту Дамаска
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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Российский МИД дал резкую оценку ударов ВВС Израиля по сирийским городам. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства отмечено, что повреждение двух международных аэропортов в Сирии чреваты опасными последствиями для всего Ближнего Востока, особенно на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

В российском МИД подтвердили, что сегодня в результате авиаударов ЦАХАЛ «были повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо», - они приостановили работу.

«Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права», - заявил МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что атаки израильских ВВС на аэропорты поставили под угрозу не только жизнь невинных людей, но и безопасность международного авиасообщения, и предупредили об опасности последствий таких шагов на фоне боевых действий в Израиле и секторе Газа. 

«Подобные силовые акции могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона», - предостерег российский МИД международное сообщество.

Ранее сообщалось, что аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии закрылись после атаки израильской военной авиации.

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