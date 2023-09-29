В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд отказал Трампу в переносе сроков рассмотрения его дела о мошенничестве

Марина Крижановская
01:25 29.09.2023
После постановления судьи о том, что Дональд Трамп совершил мошенничество, суд разрешил рассмотреть его дело через несколько дней.
Суд отказал Трампу в переносе сроков рассмотрения его дела о мошенничестве
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Апелляционный суд отклонил ходатайство Трампа о переносе сроков рассмотрения его дела о мошенничестве. По информации Associated Press, рассмотрение его дела судьей штата Нью-Йорк Артуром Энгороном может начаться в ближайший понедельник - 2 октября на Манхэттене. Гражданский иск подавал генеральный прокурор Нью-Йорка Летиши Джеймс.

Генпрокурор Нью-Йорка подавал иск по гражданскому процессу. Затем суд разрешил рассмотреть дело через несколько дней после постановления судьи, что «экс-президент много лет совершал мошенничества, и в качестве наказания лишил его некоторых компаний».

«Решение о мошенничестве, вынесенное во вторник, угрожает перевернуть его империю недвижимости и заставить его отказаться от ценных объектов недвижимости Нью-Йорка, таких как Trump Tower, офисное здание на Уолл-стрит, поля для гольфа и загородное поместье», - пишет американское издание.

Двумя днями ранее Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве. Данное решение вынес судья Артур Энгорон.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:19 В стране и мире
Над Белгородской областью сбит беспилотник самолетного типа
17:25 В стране и мире
Видео
Собянин заявил о серьезной экономической войне с восточными странами
15:58 В стране и мире
В Польше подтвердили принадлежность Украине ракеты, убившей двух человек в 2022 году
15:09 В стране и мире
Видео
Путин назвал внешнее давление стимулом для роста российских производств
14:46 В стране и мире
Скончался известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере актер Майкл Гэмбон
Популярное
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.