Суд отказал Трампу в переносе сроков рассмотрения его дела о мошенничестве

После постановления судьи о том, что Дональд Трамп совершил мошенничество, суд разрешил рассмотреть его дело через несколько дней.

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Апелляционный суд отклонил ходатайство Трампа о переносе сроков рассмотрения его дела о мошенничестве. По информации Associated Press, рассмотрение его дела судьей штата Нью-Йорк Артуром Энгороном может начаться в ближайший понедельник - 2 октября на Манхэттене. Гражданский иск подавал генеральный прокурор Нью-Йорка Летиши Джеймс.

Генпрокурор Нью-Йорка подавал иск по гражданскому процессу. Затем суд разрешил рассмотреть дело через несколько дней после постановления судьи, что «экс-президент много лет совершал мошенничества, и в качестве наказания лишил его некоторых компаний».

«Решение о мошенничестве, вынесенное во вторник, угрожает перевернуть его империю недвижимости и заставить его отказаться от ценных объектов недвижимости Нью-Йорка, таких как Trump Tower, офисное здание на Уолл-стрит, поля для гольфа и загородное поместье», - пишет американское издание.

Двумя днями ранее Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве. Данное решение вынес судья Артур Энгорон.