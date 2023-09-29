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Page Six: жена Трампа пересматривает брачный договор в пользу себя и сына

Елизавета Егорова
12:32 29.09.2023
Мелания Трамп стремится обезопасить себя и своего сына на фоне судебных тяжб своего мужа и предстоящих выборов.
Page Six: жена Трампа пересматривает брачный договор в пользу себя и сына
© Фото: Ken Cedeno, Cnp, Globallookpress
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Жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания как минимум третий раз за последний год пересмотрела условия брачного договора для обеспечения более надежного будущего для нее и их совместного сына Бэррона.

«Мелания больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона», - сообщает издание Page Six, ссылаясь на свои источники.

В публикации уточняется, что пересмотр условий соглашения между супругами обусловлен судебными тяжбами Трампа и вероятностью его вступления во второй президентский срок. Источник Page Six рассказал, что пункт в договоре, касающийся Мелании, охватывает деньги и собственность.

Ответственно подошла к брачному контракту и американская певица Дженнифер Лопес. В случае измены супруг Алекс Родригес будет обязан выплатить Лопес 250 тысяч долларов. Эта идея возникла у певицы после слухов о неверности мужа.

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