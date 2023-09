В стране и мире Page Six: жена Трампа пересматривает брачный договор в пользу себя и сына Елизавета Егорова Мелания Трамп стремится обезопасить себя и своего сына на фоне судебных тяжб своего мужа и предстоящих выборов. © Фото: Ken Cedeno, Cnp, Globallookpress Читайте нас на: Жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания как минимум третий раз за последний год пересмотрела условия брачного договора для обеспечения более надежного будущего для нее и их совместного сына Бэррона. «Мелания больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона», - сообщает издание Page Six, ссылаясь на свои источники. В публикации уточняется, что пересмотр условий соглашения между супругами обусловлен судебными тяжбами Трампа и вероятностью его вступления во второй президентский срок. Источник Page Six рассказал, что пункт в договоре, касающийся Мелании, охватывает деньги и собственность. Ответственно подошла к брачному контракту и американская певица Дженнифер Лопес. В случае измены супруг Алекс Родригес будет обязан выплатить Лопес 250 тысяч долларов. Эта идея возникла у певицы после слухов о неверности мужа. Экспертное мнение и аналитика