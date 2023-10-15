Гутерриш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал израильскую сторону обеспечить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ к сектору Газа, а палестинское движение ХАМАС - немедленно освободить заложников без каких-либо предварительных условий.

«В этот драматический момент, когда мы находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, мой долг как генерального секретаря ООН - сделать два решительных гуманитарных призыва», - говорится в его заявлении, опубликованном на официальном сайте всемирной организации.

Гутерриш также заявил, что в секторе Газа заканчивается вода, электричество и другие предметы первой необходимости. Уточняется, что ООН обладает запасами продовольствия, воды, непродовольственных товаров, медицинских препаратов и топлива, которые расположены на территории Египта, Иордании, а также на Западном берегу реки Иордан и в Израиле. В заявлении отмечается, что данные товары могут быть отправлены в течение нескольких часов.

В пятницу, 13 октября, в офисе Гутерриша сообщили, что израильские власти предписали сотрудникам всемирной организации и местному населению Газы переместиться в течение суток с севера в южную часть анклава. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что перемещение такого количества людей - около 1,1 млн палестинцев - невозможно без разрушительных гуманитарных последствий.

Сегодня вечером в ЦАХАЛ сообщили, что более шестисот тысяч палестинцев прислушались к просьбе Тель-Авива и покинули свои домовладения на севере сектора Газа. По данным израильского военного командования, примерно треть населения Газы эвакуировалась из северной части на юг.