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Власти Израиля предписали 1,1 млн палестинцев покинуть север Газы в течение суток

Игнат Далакян
07:27 13.10.2023
Официальный представитель ООН Дюжаррик отметил, что перемещение такого количества людей невозможно без разрушительных гуманитарных последствий.
Власти Израиля предписали 1,1 млн палестинцев покинуть север Газы в течение суток
© Фото: IMAGO Atia Darwish apa images Globallookpress
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Власти Израиля предписали ООНовцам и населению переместиться в течение 24 часов с севера в южную часть Газы. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Как передает РИА Новости слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, связные офицеры в израильской армии руководителей групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе проинформировали, что все население к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение суток. ООН в свою очередь призывает отменить такое предписание.

По словам Дюжаррика, передвижение такого количества людей невозможно без разрушительных гуманитарных последствий. Он сообщил, что количество людей, которым предписали перебраться на юг, составляет 1,1 миллиона человек.

Ранее возможность открытия новых фронтов по ситуации на Ближнем Востоке заявили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава МИД Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетил Ливан в рамках поездки по странам Ближнего Востока с целью координации позиции по конфликту Палестины с Израилем.

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