ЦАХАЛ заявил об эвакуации более 600 тысяч палестинцев на юг сектора Газа

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Свыше 600 тысяч палестинцев прислушались к просьбе Израиля и оставили свои дома на севере сектора Газа. О масштабах эвакуации сообщил i24 News со ссылкой на ЦАХАЛ.

«Более 600 000 палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг», - заявили представители военного командования Израиля.

Напомним, что руководство Израиля предоставило жителям сектора Газы гуманитарный коридор в несколько часов для экстренной эвакуации на юг, в более безопасные районы на границе с Египтом.

Вынужденная эвакуация коснулась и граждан Израиля - все жители Сдерота на границе с Газой покинули город: это порядка 30 тысяч человек.

Ранее Минздрав Палестины сообщал о 450 тысячах жителей сектора Газа, которым пришлось бежать на юг.