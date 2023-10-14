Артиллерия и танки ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Атаку по «Хезболле» совершили с помощью самолетов, танков и артиллерии армии обороны Израиля.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам шиитской военизированной группировки «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы, совершаемые по территории Израиля в течение субботы 14 сентября. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«Самолеты, артиллерия и танки ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким военным объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на минометные обстрелы территории Израиля ранее сегодня», - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

В ночь с 13 на 14 сентября ЦАХАЛ совершил удар по одной из целей военизированной группировки «Хезболла» на юге Ливана. Военные заявили, что удар был ответным, поскольку ранее воздушные объекты проникли на территорию Израиля со стороны Ливана, таким образом была отражена атака БПЛА по государству.