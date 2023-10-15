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Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 2,7 тысяч человек

Елизавета Егорова
21:53 15.10.2023
Минздрав Палестины сообщил о 2 726 жертвах в секторе Газа.
Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 2,7 тысяч человек
© Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress
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Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 2 726 человек, еще более 10 тысяч получили ранения.

«2 726 убитых и 10 800 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», - сообщило ведомство.

Ранее стало известно, что Израиль частично возобновил водоснабжение на юге эксклава. Об этом сообщили в правительстве США. Америка вместе с Египтом, Иорданией и ООН будут прикладывать усилия для обеспечения безопасности мирных жителей региона.

Кроме того, Блинкен заявил об открытии КПП «Рафах» на границе с Египтом и сектором Газа.

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