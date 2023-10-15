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Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа

Никита Черненко
17:30 15.10.2023
Советник президента США по нацбезопасности заявил о намерении США координировать усилия по гарантии доступа к предметам первой необходимостям мирным палестинцам.
Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
© Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress
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Правительство США сообщило о полученной от Израиля информации о частичном возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Об этом сказал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Советник подчеркнул, что Соединенные Штаты собираются объединить усилия с Египтом, Иорданией, Израилем и ООН с целью обеспечить мирных жителей сектора Газа защитой от израильских бомбардировок и предоставить им доступ к предметам первой необходимости. При этом Салливан отметил, что Израиль не один день принимал решение о возвращении водоснабжения в регион.

«Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа. Этот вопрос находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней», - рассказал чиновник.

Армия Израиля заявила о планах начать наземную операцию в палестинской Газе с целью противодействия группировке ХАМАС. При этом представитель ЦАХАЛ сообщил, что операция начнется лишь после оценки количества гражданских в городе.

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