Число погибших в секторе Газа возросло до 1845 человек

Минздрав Палестины обнародовал новые данные о жертвах войны Израиля и ХАМАС в Газе.

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Жертвами войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа стали уже почти две тысячи человек. Порядка семи тысяч были ранены в результате ударов армии Израиля. Минздрав Палестины обнародовал новые данные о потерях в ходе палестино-израильского конфликта.

«Свыше 1845 убитых, 6700 раненых», - сообщило ведомство в соцсети.

Кроме того, по информации властей Палестины, 450 тысяч жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои города и бежать на юг региона.

Ранее палестинский Минздрав приводил данные о 1799 погибших и свыше 6300 пострадавших в секторе Газа.

Напомним, что Израиль предупредил население сектора Газа о намерении провести полномасштабную военную операцию на территории региона в ответ на масштабные атаки ХАМАС по израильским городам.

Сектор Газа уже несколько дней обесточен, лишен топлива и возможности каких-либо поставок из-за границы. В Газе началась массовая эвакуация жителей к границе с Египтом, на юг региона переместились и сотрудники миссии ООН.