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«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город

Ирина Елагина
15:54 15.10.2023
Корреспондент «Звезды» проехал по опустевшему израильскому городу Сдерот на границе с сектором Газа после экстренной эвакуации жителей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Улицы израильского города Сдерот опустели после экстренной эвакуации жителей. Корреспондент «Звезды» снял, как выглядит город на границе с сектором Газа.

Город, расположенный в трех километрах от Газы, словно вымер.

«Не встретили ни одного человека», - рассказал наш корр.

Съемочная группа проехал по Сдероту с открытыми окнами, чтобы не пропустить сигнал воздушной тревоги и успеть в случае опасности быстро покинуть машину и уйти в убежище.

Жителей эвакуировали из опасного района, в окрестностях осталась только военная полиция и представители коммунальных служб, дежурящие в бронежилетах.

Ранее сообщалось о крайне тяжелой обстановке в южных регионах Израиля - из-за постоянных ракетных атак ХАМАС по Ашкелону и Сдероту. По распоряжению властей массовая эвакуация населения Сдерота началась накануне.  

По информации мэрии Сдерота, сейчас примерно две трети жителей уже покинули город.

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