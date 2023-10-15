«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город

Корреспондент «Звезды» проехал по опустевшему израильскому городу Сдерот на границе с сектором Газа после экстренной эвакуации жителей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Улицы израильского города Сдерот опустели после экстренной эвакуации жителей. Корреспондент «Звезды» снял, как выглядит город на границе с сектором Газа.

Город, расположенный в трех километрах от Газы, словно вымер.

«Не встретили ни одного человека», - рассказал наш корр.

Съемочная группа проехал по Сдероту с открытыми окнами, чтобы не пропустить сигнал воздушной тревоги и успеть в случае опасности быстро покинуть машину и уйти в убежище.

Жителей эвакуировали из опасного района, в окрестностях осталась только военная полиция и представители коммунальных служб, дежурящие в бронежилетах.

Ранее сообщалось о крайне тяжелой обстановке в южных регионах Израиля - из-за постоянных ракетных атак ХАМАС по Ашкелону и Сдероту. По распоряжению властей массовая эвакуация населения Сдерота началась накануне.

По информации мэрии Сдерота, сейчас примерно две трети жителей уже покинули город.