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Число погибших из-за атаки ХАМАС в Израиле россиян выросло до 16

Алина Луговая
14:30 14.10.2023
По данным российского посольства, в Израиле из-за атак ХАМАС погибли 16 граждан России.  
Число погибших из-за атаки ХАМАС в Израиле россиян выросло до 16
© Фото: IMAGO, SAEED QAQ, Globallookpress
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Число граждан России, которые погибли в результате действий движения ХАМАС в Израиле, увеличилось до 16. Об этом сообщили в российском посольстве в Израиле.

«По состоянию на 13.00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», - заявили в посольстве.

Российские дипломаты вместе с израильскими коллегами еще проведут дополнительную проверку поступивших сведений для подтверждения информации.

Ранее сообщалось о четырех погибших в Израиле россиянах, еще 12 человек числились пропавшими без вести.

Напомним, ХАМАС начал ракетные атаки на Израиль 7 октября. В ответ Израиль предупредил о предстоящей наземной операции и объявил о полной блокаде сектора Газа - в регионе отключено электричество, нет поставок топлива и продуктов.

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