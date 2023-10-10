В ХАМАС заявили, что поддерживают контакты с Москвой по вопросу пленных

© Фото: IMAGO Salah Abbas apa images Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС контактирует с Российской Федерацией по вопросу израильских пленных, у которых второе гражданство российское. Об этом рассказал в интервью телеканалу Al-Jazeera член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

«Находятся (среди пленных в секторе Газа - Прим. ред.) десятки человек с двойным гражданством... У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», - заявил Абу-Марзук.

Ранее на телеканале Al-Jazeera член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил о готовности ко всем видам политического диалога с Израилем.

Напомним, 7 октября палестинская группировка ХАМАС нанесла масштабный ракетный удар по территории Израиля. Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.