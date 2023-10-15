Боевики 81-й бригады ВСУ уничтожены огнем артиллерии в районе Белогоровки

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерии Южной группировки войск ВС РФ в районе населенного пункта Белогоровка в зоне проведения СВО.

На записи видно, как артиллерийские удары попадают по опорным пунктам и местам размещения личного состава 81 аэромобильной бригады ВСУ около Белогоровки. В результате обстрела позиции были уничтожены. Корректировка огня и контроль точности проводился операторами БПЛА.

Ранее боевые расчеты гаубиц Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированные позиции боевиков на Херсонском направлении. Противника обнаружили при попытке проведения ротации личного состава и перемещения по позициям.

На Запорожском направлении десантники ВС РФ также нанесли удар по пехоте противника, поразив ее из миномета. Корректировку огня миномета также проводили с помощью БПЛА.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.