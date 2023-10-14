The Jerusalem Post: в еврейское поселение на Западном берегу проникли террористы

В еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан проникли, как сообщает СМИ Израиля, террористы.

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Террористы проникли на территорию еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан. Речь идет о поселении Маале-Михмас. Информацию приводит израильская газета The Jerusalem Post.

«Ранним субботним утром террористы просочились в поселение Маале-Михмас на Западном берегу», - опубликовало информацию СМИ.

Вечером 13 октября ХАМАС атаковал израильские города на побережье Средиземного моря - Ашдод и Ашкелон вновь оказались в зоне атаки. Армия Израиля в девять вечера сообщила о сиренах воздушной тревоги на границе с сектором Газа.

До этого военные Израиля при поддержке бронетехники и танков совершили рейды в сектор Газа для ликвидации ракетных расчетов ХАМАС и освобождения заложников.