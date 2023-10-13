В Армии Израиля заявили о нанесении мощных ударов по ХАМАС в Газе

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Объекты ХАМАС в секторе Газа подверглись мощным ударам армии Израиля. Об этом сообщили представители командования ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля наносит масштабные удары по террористическим объектам группировки ХАМАС в секторе Газа», - говорится в публикации ЦАХАЛ в соцсети.

Ранее сообщалось, что израильские военные при поддержке бронетехники и танков совершили рейды в сектор Газа для ликвидации ракетных расчетов ХАМАС и освобождения заложников. У границы с Газой были замечены колонны бронетехники и резервистов ЦАХАЛ.

Напомним, что Израиль заранее уведомил Газу о предстоящей наземной операции и призвал население эвакуироваться на юг региона. В эту же части сектора ООН передислоцировал свои гуманитарные миссии в Газе.