Армия Израиля сообщила о воздушной тревоге в Ашкелоне и Ашдоде 13 октября

Два курортных города Израиля на средиземноморском побережье оказались в зоне атак ХАМАС.

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Израильские города на побережье Средиземного мора Ашдоде и Ашкелон вновь оказались в зоне атаки ХАМАС. Армия Израиля в девять вечера 13 октября сообщила о сиренах воздушной тревоги на границе с сектором Газа.

«В городах Ашдод и Ашкелон прозвучали сирены», - говорится в публикации ЦАХАЛ в соцсети.

Напомним, что ХАМАС беспрестанно атакует курортные города Израиля на берегу Средиземного моря. Накануне боевики сбросили на Ашкелон сотни ракет, кроме жилых и туристических районов от бомбардировок пострадал природный национальный парк.

Общее число жертв войны Израиля и ХАМАС уже превышает тысячу человек, тысячи израильтян и палестинцев ранены во время ударов по гражданским объектам.