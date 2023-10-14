Аббас заявил Байдену об отказе палестинцев покидать свои земли в секторе Газа

Лидер Палестинской автономии Аббас сказал президенту США Байдену о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа.

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Между президентами США и Палестины состоялся телефонный разговор. Джо Байден и Махмуд Аббас обсудили ситуацию в секторе Газа. Лидер Палестинской автономии, по информации ТАСС, заявил об отказе от идеи перемещения жителей данного района со своей земли.

Немногим ранее сообщалось о возможности переговоров между Байденом и Аббасом. Об этом информировал РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.

В то же время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с военным руководством страны.

Вечером 14 октября он пригласил на совет министра обороны Йоава Галланта, министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и министра Бени Ганц. Темой их встречи стало обсуждение оценки положения в области безопасности.