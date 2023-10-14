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В Палестине заявили о предстоящем телефонном разговоре Аббаса и Байдена по Газе

Ирина Елагина
22:47 14.10.2023
Палестина ждет от США помощи в прекращении войны Израиля и ХАМАС.
В Палестине заявили о предстоящем телефонном разговоре Аббаса и Байдена по Газе
© Фото: Thaer Ganaim Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Палестины Махмуд Аббас обсудит с президентом США Джо Байденом ситуацию в секторе Газа в ходе телефонного разговора. О предстоящих переговорах советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш сообщил РИА Новости.

«В ближайшее время проведет разговор с президентом США Байденом», - анонсировал советник палестинского лидера.

Ранее сообщалось о попытках Палестины выйти на контакт с США, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа, но Белый дом, по словам аль-Хаббаша, «не ответил на призыв повлиять на Израиль».

Напомним, что в ходе палестино-израильского конфликта погибли несколько тысяч человек с обеих сторон  - только в течение суток в Газе жертвами войны стали 400 человек. Порядка миллиона жителей сектора Газа оказались в положении вынужденных переселенцев - они должны до вечера 14 октября покинуть регион, так как ЦАХАЛ намерен начать масштабную наземную операцию. В ООН происходящее в секторе Газа называют гуманитарной катастрофой.

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