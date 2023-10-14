В стране и мире Палестино-израильский конфликт Нетаньяху созвал экстренный совет с военным руководством Ирина Елагина Премьер Израиля сейчас проводит экстренное совещание с главами силовых министерств. © Фото: IMAGO Israeli Prime Minister a Globallookpress Читайте нас на: Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил министров силового блока на экстренное совещание вечером 14 октября. По информации РИА Новости, на совет приглашены министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и министр Бенни Ганц. Тема встречи, как уточнили в пресс-службе Нетаньяху, - оценка положения в области безопасности. Напомним, что в 22:00 14 октября истекает срок гуманитарного коридора, предоставленного Израилем для эвакуации жителей сектора Газа, после чего Тель-Авив намерен начать наземную военную операцию, для чего стянул к границе бронированную технику и танки. Экспертное мнение и аналитика