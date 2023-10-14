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Эксперт Федоров сообщил о росте напряжения в арабских диаспорах в Европе

Никита Черненко
18:07 14.10.2023
Сотрудник института РАН сказал, что в европейских странах с мощной арабской диаспорой могут начаться протесты из-за поддержки Израиля в конфликте на Ближнем Востоке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Antonio Balasco, Globallookpress
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Старший научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в интервью «Звезде» рассказал о том, какие угрозы несет для стран Европы поддержка Израиля и что правительства могут сделать для снижения накала обстановки в своих странах.

Ученый заявил, что степень угрозы зависит от того, насколько сильна арабская диаспора в стране. Так, например, сильно пострадать может Франция.

«Односторонняя поддержка Израиля в этом сложном конфликте чревата и демонстрациями: в том же Париже они проходят несмотря на то, что их уже запретили. Не исключены и террористические акты», - рассказал Федоров.

Исследователь напомнил, что обе стороны конфликта успели создать недопустимые прецеденты: как ХАМАС в первые дни атаки на Израиль стал причиной смерти многих мирных граждан, так и ракетный ответ ЦАХАЛ по сектору Газа привел к гибели огромного числа гражданских. Это также может стать причиной для усиления напряжения в диаспорах.

«Люди, не относящиеся ни к ХАМАС, ни к кому, гибнут, в том числе дети. Необходимо в первую очередь остановить насилие. Несомненно, гибель сотен людей на музыкальном фестивале ужасна, но и реакция Израиля несоразмерна», - сказал он.

Арсенал у стран Европы по борьбе с подобными настроениями также может быть сильно ограничен. Конечно, всегда можно депортировать мигрантов и усилить за ними контроль, но зачастую представители арабских диаспор - это люди, чьи семьи уже несколько поколений живут в этих странах.

 «Поле для маневров небольшое. В той же Франции, опять же, выходцы из стран Северной Африки - это французы, которые уже два-три поколения как рождаются во Франции. Летом во время митингов ведь тоже выступала французская молодежь, недовольная своим положением бывших мигрантов», - подытожил Федоров.

На севере Франции 13 октября мужчина с ножом совершил нападение на учащихся лицея, где ранил нескольких человек и убил учителя. На этом фоне правительство Франции впервые с 1991 года ввело режим террористической угрозы.

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