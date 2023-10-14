Во Франции введен режим террористической угрозы

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Во Франции впервые с 1991 года ввели режим террористической угрозы. Данное решение приняла премьер-министр страны Элизабет Борн. Оно последовало после совершения нападения на лицей и гибель учителя. Об этом со ссылкой на французское информагентство сообщает «360».

«Премьер-министр Элизабет Борн решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до "террористической угрозы“», - сообщает издание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил экстренное заседание Совета безопасности, по итогам которого было принято о повышении уровня угрозы.

Режим террористической угрозы устанавливают после совершения теракта, а также в том случае, если группа террористов переходит к действию. Тридцать два года назад план Vigipirate впервые был активирован.

Немногим ранее сообщалось, что во Франции мужчина с ножом напал на школьников и убил учителя. Также получили ранения несколько человек.Это произошло в лицее Гамбетта на севере страны в городе Аррас. Подозреваемый был задержан, ему около 20 лет. Он был учащимся этого учебного заведения.