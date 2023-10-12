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Египет отказался открыть гуманитарные коридоры для беженцев из Газы

Игнат Далакян
09:43 12.10.2023
Агентство Reuters отметило, что Каир с давних пор ограничивал доступ жителей Газы на свою территорию.
Египет отказался открыть гуманитарные коридоры для беженцев из Газы
© Фото: Khaled Omar, XinHua, Globallookpress
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Египет отказался от идеи по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из сектора Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Египта.

Один из собеседников агентства сообщил, что планы по открытию безопасных коридоров для покидающих анклав беженцев были озвучены в ходе переговоров Каира по оказанию гумпомощи жителям Газы с представителями Соединенных Штатов и других стран. Однако руководство Египта отвергло эти предложения.

Агентство пишет, что Египет ограничивал доступ жителей Газы на свою территорию с давних пор. По мнению Каира, необходимо решать конфликты в пределах своих границ. Египет считает, что только таким образом палестинцы смогут обеспечить свое право на государственность.

Ранее палестинский минздрав сообщил, что число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысяч человек. При этом до 5,6 человек пострадали.

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