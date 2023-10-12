Al-Arabiya: Египет запросил коридоры безопасности для гуманитарной помощи Газе

По данным СМИ, Египет просит США выступить гарантом безопасности поставок гуманитарных грузов в сектор Газа.

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По данным телеканал Al-Arabiya, Египет выступил с заявлением о предоставлении безопасных маршрутов для поставок в сектор Газа гуманитарной помощи. Гарантом безопасности гуманитарных караваном должны стать США.

«Египет запросил коридоры безопасности для доставки помощи в Газу под гарантии США», - приводит РИА Новости информацию телекомпании.

Кроме того, по данным Al-Arabiya, палестинский премьер-министр Мухаммад Штайе ведет переговоры с Египтом «над открытием коридоров для доставки гуманитарной помощи в Газу». По словам палестинского лидера, закрытие любого доступа к сектору Газа равносильно «массовому убийству наших людей в секторе Газа».

Ранее сообщалось, что Израиль отключил сектор Газа от поставок электроэнергии, а единственная в регионе электростанция встала из-за отсутствия топлива.