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Матвиенко допустила выход России из ПАЧЭС из-за ее политизированности

Ирина Елагина
16:31 14.10.2023
Россия намерена расширять сотрудничество с Турцией, кроме участия в работе ПАЧЭС из-за политизированности организации.
Матвиенко допустила выход России из ПАЧЭС из-за ее политизированности
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Россия не исключает выход из Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества из-за чрезмерной политизированности организации. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в Турции на встрече с коллегой из Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Матвиенко отметила, что Москва настроена на сотрудничество с Анкарой на различных международных площадках, но назвала нецелесообразным участие России в ПАЧЭС.

«Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», - заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что ПАЧЭС создавалась Россией 30 лет назад как «инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия», но в итоге ассамблея стала «непонятной политизированной структурой».

Напомним, что в мае 2023 года украинские делегаты напали на одного из представителей российской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чтобы сорвать их выступление.

Руководство российской делегации ранее заявляло, что ПАЧЭС «превращается в цирк и балаган».

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