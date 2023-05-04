Посольство РФ подтвердило нападение на российского делегата ПАЧЭС в Анкаре

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Российское посольство в Анкаре сообщило детали нападения украинских делегатов на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострадавший россиянин проходит медобследование, ему оказана консульская помощь. По словам пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирины Касимовой, к случившемуся привлечено внимание турецких властей.

Из видеозаписи инцидента следует, что депутат Рады Александр Мариковский размахивал украинским флагом во время общения и.о. руководителя российской делегации Ольги Тимофеевой с журналистами. Секретарь делегации РФ Валерий Ставицкий вырвал у него из рук этот флаг.

После этого Мариковский напал на представителя России и нанес ему несколько ударов.

Ранее делегация из Киева пыталась сорвать выступление российской. Тогда они тоже разворачивали флаг Украины и выкрикивали лозунги.

В Анкаре проходит юбилейный саммит спикеров парламентов государств - членов Организации черноморского экономического сотрудничества.