РФ приостановит выплату взносов в ПАЧЭС

Ольга Тимофеева также отметила, что при этом Российская Федерация не приостанавливает свое членство и работу в ПАЧЭС.

© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press

Делегация Российской Федерации приняла решение приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание в сербской столице из-за демарша представителей Украины. Об этом заявила председатель Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

«Представить без России эту организацию сегодня невозможно, мы ее создавали 30 лет назад. И когда сегодня это превращается в цирк и балаган, и кто-то вправе говорить, что этот кандидат или депутат не нравятся, то мы здесь - парламентарии РФ и отстаиваем позицию своей страны. Поэтому сегодня не считаем нужным находиться с людьми, которые не уважают своих избирателей и защищают интересы чужих стран», - цитирует РИА Новости главу российской делегации.

Делегация Украины перед началом юбилейного, 60-го заседания Генеральной ассамблеи ПАЧЭС вывесила перед своим столом национальный флаг, который был расписан призывами и слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода представителей России, в знак протеста российская делегация покинула заседание.

Ольга Тимофеева также отметила, что Российская Федерация не приостанавливает свое членство и работу в ПАЧЭС.

Ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя не стал слушать «желчное красноречие» главы миссии Украины Сергея Кислицы и покинул зал. По его словам, глава дипмиссии Украины «в очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу».