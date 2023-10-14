BFMTV: Макрон задействует до семи тысяч солдат из-за нападения на школу в Аррасе

Отмечается, что будет задействовано около семи тысяч солдат сил Sentinelle после происшествия в Аррасе.

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Французский президент Эммануэль Макрон принял решение задействовать в стране до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после того, как мужчина с ножом напал на школу в городе Аррас и убил учителя. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

«До 7 тысяч солдат сил Sentinelle, (которые будут - Прим.ред.) развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», - сообщил телеканал.

Напомним, что на севере Франции в городе Аррас неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на лицей. В результате скончался школьный учитель и были ранены несколько человек. Злоумышленник был задержан полицией. После этого во Франции был введен режим террористической угрозы. Французский президент Эммануэль Макрон возглавил экстренное заседание Совета безопасности, который принял решение о повышении уровня угрозы.