В Росавиации сообщили, что полеты между РФ и Израилем выполняются штатно

В Росавиации заверили, что авиасообщение между двумя странами работает и в продаже есть билеты на самолеты.

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Авиасообщение между Израилем и Россией продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

«Полеты выполняются штатно, билеты в продаже есть», - передает RT сообщение ведомства.

Обстановка в Израиле сейчас крайне напряженная. В пятницу 13 октября ХАМАС обстрелял Ашкелон, Сдерот, Беэр-Шева, Ашдод, Холит, Нир Оз, Метула и Тель-Авив. На въезде в Ашкелон под обстрел попала съемочная группа «Звезды», на опубликованных кадрах осколок снаряда пролетает над головам корреспондента и оператора.